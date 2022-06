Jõhvis joosti vabaduse ja Ukraina põgenike laste eest

«Eelmisel aastal toetasime jooksust saadud tulu eest Sotsiaalkindlustusameti Ida Lastemaja, sel aastal Eestis viibivaid Ukraina lapsi. Läbielamisi ei saa võrrelda, see ei ole ka eesmärk ja ükskõik, kui väga tahame ette kujutada, mida need lapsed läbi elavad, ei ole see võimalik. Küll aga on võimalik neid lapsi toetada ja anda neile turvatunnet läbi tegevuste või asjade, mis meie jaoks on igapäevased ja elementaarsed, kuid nende jaoks kui mitte võimatud siis raskesti kätte saadavad. Kui suudame kasvõi ühes lapses hetkeks või pikemaks ajaks turvatunnet tekitada või tagada elementaarseid igapäevaseid asju, olen õnnelik ja mind valdab tänutunne kõikide ees, kes oma panuse andsid, seda nii kogu korraldusmeeskonna, toetajate kui ka kõikide osalejate ees,» kirjeldas Viru Vangla personalijuht Jaanika Mikk end vallanud emotsioone.