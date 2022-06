PILDID ⟩ Noarootsi rannas vedelev masuut sulab päikese käes

Lääne-Nigula valla Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo sõnas, et vald sai reostusest tähelepanelikelt kodanikelt, kes sellest teada andsid. «Keegi jalutas mööda randa ja leidis neid täpikesi,» ütles ta. Leitud oli üksikuid tükikesi Roosta ja Dirhami vahelisel rannalõigul.

«Midagi on, aga traagilist ei ole - mul on selline tunne,» hindas ta reostuse suurust. Siiski lähevad vallavalitsuse inimesed kolmapäeval rannalõiku läbi jalutama, et tükid leida ja üles korjata.

Postimehe ajakirjanik jalutasid ringi nii Roosta rannas, kui ka Rooslepa rannas. Kui Roosta rannas ei olnud masuuditükke näha, siis umbes paarisajameetrisel lõigul võis Rooslepa rannas väiksemapoolseid masuuditükke leida. Kokku leidsime neid seitse. Üks neist oli pandud kivile - tõenäoliselt mõne leidja poolt. Mõned masuuditükid olid palava ilma ja päikese tõttu hakanud ka sulama. Leiust sai teavitatud ka osavallavanemat ja riigiinfo telefoni.

Masuuditükkide leidmine rannalõigul oli võrdlemisi keeruline, sest torm oli uhunud rannajoonele kuivanud vetikaid ja muud «mereprügi», mis valdavalt oli musta värvi. Seega ei paista tükid seal hästi silma.

Päästeamet saatis teisipäeva hommikul teate, et möödunud nädala tormituuled on liigutanud Hiiumaa ja Vormsi rannikul olnud masuudireostuse jääke ka Noarootsi rannikule. Elbiku ja Dirhami külade vahelisel, 8 kilomeetri pikkusel lõigul, on leitud vähesel määral masuudiklompe. Tõenäoliselt pärineb reostus samast allikast, mille tagajärgedega on pidanud tegelema hiljuti nii Hiiumaa kui Vormsi saared. Reostuse esinemine Lääne-Nigula vallas on väga harv, kuid juhul, kui inimesed satuvad sealkandis jalutades siiski masuuditükke avastama, tasub sellest kindlasti teada anda telefonile 1247.

Hiiumaa ja Vormsi saarte rannikutelt on siiani kokku kogutud 6,1 tonni masuudijäätmeid, millest Hiiumaalt ca 2600 kilo ja Vormsilt ca 3500 kg. Hiiu- ja Läänemaa päästepiirkonna juhataja Hannes Aasma sõnul liigutavad tugevad tuuled reostust ettearvamatustes suundades, seetõttu võib masuuditükke leida Lääne-Eesti rannikualadel tõenäoliselt veel mitmeid nädalaid. «Kui inimesed Lääne-Nigula valla rannaaladel masuuti avastavad, siis on see hea kilekotti kokku koguda ja viia Pürksi jäätmejaama, helistades eelnevalt ette telefonil 5660 9532,» ütles Aasma.