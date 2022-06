Erakondade reitingud: Reformierakonna toetuse kasv peatus

Viimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 34,2 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 19,8 protsenti ja Keskerakonda 17,3 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Esikohal oleva Reformierakonna ja teisel kohal oleva EKRE toetus nädalaga märkimisväärselt ei muutunud. Seega on praeguseks peatunud ka Reformierakonna alates veebruari esimesest poolest kestnud tõus. Kolmandal kohal oleva Keskerakonna toetus tõusis nädalaga ühe protsendipunkti võrra.

Esikolmikule järgnevad Eesti 200 12,3 protsendiga, Isamaa 6,9 protsndiga ning Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 6,8 protsendiga. Isamaa toetus on viimastel nädalatel vähehaaval kasvanud ning viimaste tulemuste põhjal on nad reitingutabelis möödunud sotsiaaldemokraatidest.

Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teaduri Martin Mölderi sõnul paistab käesoleva nädala tulemustes esmalt silma, et Reformierakonna toetus kasv on vähemalt hetkeks peatunud. Nende iganädalased tulemused on viimasel neljal nädalal olnud vägagi stabiilsed ja on kõikunud statistilise vea piires umbes 33 ja 35 protsendi vahel.

«Oravate toetuses näeme jälle selget niiöelda «Kaja efekti» - erakonna toetus naiste hulgas on umbes seitse protsendipunkti kõrgem kui meeste hulgas,» märkis Mölder.

Samuti on Mölderi sõnul vähemalt selleks nädalaks peatunud eelnevad neli nädalat kestnud EKRE toetuse kahanemine. «Ülejäänud kahe suurema erakonna toetuse trendidest või trendide muutumisest aga laiemas pildis rääkida ei saa - kuigi nädalast nädalasse on esinenud kõikumisi, siis nii Keskerakonna kui ka Eesti 200 toetus on viimastel nädalatel olnud siiski keskeltläbi suhteliselt stabiilne. Keskerakonna toetus vene valijate hulgas on taastunud umbes samale tasemele, mis ta oli enne Venemaa-Ukraina sõja algust, samas kui eestlastest valijate hulgas nad oma positsioone veel taastanud ei ole,» ütles Mölder.

Reitingutabeli alumises osas on Mölderi sõnul näha, et jõudsalt on kasvanud Isamaa toetus, samas kui sotsiaaldemokraadid pole viimastel nädalatel oma toetuses midagi juurde võitnud.