Tallinn jätab kapo aastaraamatus mainitutele aumärgid alles

Reformierakonna ja Isamaa esitatud eelnõu seletuskirjas tuuakse välja, et Aleksei Semjonov on aastaid olnud kaitsepolitsei jälgimise all. Tema juhitavat MTÜ-d Inimõiguste Teabekeskus on kapo oma aastaraamatutes nimetanud Venemaa mõjutuspoliitika peamiseks tööriistaks Eestis. Näiteks on kapo tuvastanud, et MTÜ Inimõiguste Teabekeskus on saanud raha Venemaa Välismaal Elavate Venemaa Kaasmaalaste Õiguskaitse- ja Toetusfondist, et levitada Kremli valeväiteid inimõiguste rikkumisest Eestis.