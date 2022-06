Putin väänab maadevallutuse nimel ajalootõde ja rahvusvahelist õigust

Putin lausus neljapäeval Moskvas Peeter I 350. sünniaastapäeva näitust külastades, et kui Peeter I asutas Peterburi linna ja kuulutas selle Venemaa pealinnaks, ei tunnistanud ükski Euroopa riik piirkonna Venemaale kuulumist. «Jääb mulje, et Rootsiga [Põhjasõjas Läänemere ülemvõimu pärast] võideldes röövis ta seal midagi. Ta ei võtnud midagi, ta võttis tagasi,» rääkis Putin. «Kõik pidasid seda Rootsi osaks. Aga slaavlased olid seal elanud juba ammusest ajast koos soome-ugri rahvastega. Meie kohus on ka tagasi võtta ja tugevamaks muutuda.» Viimase lausega vihjas president ilmselt Ukraina sõjale.