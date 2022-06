Välisministeerium kutsus Putini sõnavõtu pärast välja Venemaa suursaadiku

Venemaa suursaadikuga kohtunud välisministeeriumi asekantsler Rein Tammsaare sõnul on äärmiselt kahetsusväärne see, mida ütles president Putin muu hulgas Eesti linna Narva kohta. Ajal, mil Venemaa viib Ukraina omariikluse ja rahva hävitamise kaudu ellu oma revanšistlikku Russkii Miri ideoloogia kastmes poliitikat, on ka see täiesti vastuvõetamatu, lisas Tammsaar.