Eesti kingib kümned pilvebussid Ukraina transpordi taastamiseks

«Esimese hooga saadame viis bussi Butša piirkonda Kiievi regioonis, kuid kokku plaanime saata Ukrainasse üle 30 bussi,» selgitas transpordiameti peadirektor Kaido Padar. Bussid saadetakse vastuseks Ukrainast tulnud abipalvele. Butša näol on tegu ühe meediaski palju tähelepanu saanud piirkonnaga, mis on saanud sõjas märkimisväärseid purustusi ja seega vajab abi muuhulgas ka transpordi taastamise vallas.

Välisministeeriumi välismajanduse ja arengukoostööküsimuste asekantsler Andres Rundu sõnas, et Ukraina abivajadused on suured ning sõja kestes need kasvavad veelgi. «Eesti on valmis Ukrainat igakülgselt aitama ning hea meel on tõdeda, et saame pakkuda täna teele saadetavate busside näol praktilist abi, mille järele on tarvidus suur. Eriliselt heameel on tõdeda, et saame seda teha koostöös mitme ametkonna ning eraettevõttega. Kindlasti jätkame võimaluste piires ning vajaduspõhist Ukraina toetamist ka edaspidi,» rõhutas Rundu.

Ukrainasse saadetakse Eestis liiniveo teenuseid pakkunud Iveco Irisbus Crossway bussid, mis on rahvasuus tuntuks saanud ka pilvebusside nime all. «Tegemist on suurusjärgus 10 aasta vanuste bussidega, mis on erasektori toel läbinud vajaliku remondi ja hoolduse ning on nüüd valmis jätkama uut teenistust Ukraina rahva hüvanguks,» ütles Padar.

Tegu on kasutatud bussidega, kuid Padari kinnitusel on pärast hooldust neil kasutusressurssi piisavalt, et osutada reisijateveoteenust. Tema sõnul on busside annetamise näol Eestil võimalik panustada praktilisse olulise teenuse taastamisse Ukrainas. «Kui meil on olemas kasutusväärtusega ressurss, mis on vajalik Ukraina elu-olu taastamiseks, siis miks mitte saata seda sinna, kus seda kõige rohkem vajatakse.»