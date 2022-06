Rakvere toidupanga koordinaator Anu Toomla on Rakveres ametis olnud neli aastat. Tema sõnul on maailmas ja majanduses valitseva olukorra peegeldusi näha iga päev, sest vajadus toiduabi järele on suurenenud.

Enamik Lääne-Virumaa abi vajajatest asuvad Rakveres. “Kui aasta lõpus oli ainuüksi Rakveres ligikaudu 180 abi vajavat perekonda, siis täna on neid 205 ja see number on tõusuteel,” rääkis Toomla ja lisas, et kõik abivajajad on väga tänulikud ning toidupangast saadav abi läheb neile korda. “Inimesed on õnnelikud ja see on tänutunne, mis teeb endalgi südame soojaks,” märkis koordinaator.