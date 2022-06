Eesti 200 üritab pildile trügida: avaldame Kõlvartile umbusaldust

Eesti 200 fraktsiooni esimees Marek Reinaas saatis fraktsioonide esimeestele ettepaneku koguneda uue võimuliidu arutamiseks ning valmistada ette praeguse linnapea Kõlvarti umbusaldamine. Järgmine volikogu istung toimub neljapäeval kell 16 ja Reinaasa sõnul on võimalus selleks ajaks algatus juba volikogus menetlusse anda.

​«Keskerakond ja Mihhail Kõlvart on tõestanud, et nad ei suuda korruptsioonivabalt ja eestimeelselt Tallinna linna juhtida. Praegu on tekkinud poliitiline olukord, mis võimaldab tuua Tallinnasse muutuse ning luua uus koalitsioon, mis on eestimeelne ja korruptsioonivaba. Sellepärast kutsun kõiki Tallinna linnavolikogus esindatud poliitilisi jõude ühinema selle umbusaldusavaldusega,» ütles Reinaas.

Reinaasa sõnul tabab saabuv kriis majanduses, inflatsioon ja energiakriis tallinlasi sama valusalt kui kõiki teisi Eesti elanikke. «Keskerakonna valitsemine on näidanud, et nad ei suuda viia ellu muutusi, tulla toime kriisidega ja muuta haridus eestikeelseks, mistõttu on selge, et Tallinna juhtimine vajab just täna uusi tegijaid ja pikaajalist visiooni,» toonitas Reinaas.

79-liikmelises Tallinna linnavolikogus on Keskerakonnal 39, Reformierakonnal 15, EKRE-l seitse, Eesti 200-l seitse, SDE-l kuus ja Isamaal viis kohta. Seega on sotside ja Keskerakonna koalitsioonil praegu volikogus 45 häält.