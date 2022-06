Eesti lühiuudised

Keskerakond taotleb kütuseaktsiisi langetamiseks erakorralist riigikogu istungit

Riigikogu Keskerakonna fraktsioon tegi ettepaneku kutsuda homme hommikuks kokku erakorraline istung, et arutada kütuseaktsiisi langetamist Euroopa Liidu miinimumtasemeni. Praegu on pliivaba bensiini aktsiisimäär 563 eurot 1000 liitri kütuse kohta. Eelnõu järgi langetataks aktsiisimäära ELi miinimumtasemele ehk 359 eurole. Tarbijatele toob see umbes 25-sendise hinnalanguse. Diislikütuse aktsiis on kehtiva seaduse järgi 372 eurot 1000 liitri kohta ning ettepanek on see langetada 330 eurole. Rahanduskomisjoni aseesimehe Jaak Aabi (Keskerakond) andmetel on aktsiisilangetusele riigikogus laia toetus ja ta avaldas lootust, et eelnõu saab enne jaanipäeva vastu võetud.