Klandorf jääb linnavolikogu aseesimehe tasust ilma

Tallinna linnavolikogu keskerakondlasest aseesimees Kalle Klandorf (pildil) jääb ilma volikogu aseesimehele ette nähtud hüvitisest, mille suurus on 2600 eurot kuus. Linnavolikogu võttis eile vastu vastava otsuse, sest Klandorf on alates 1. juunist Tallinna Soojuse juhatuse liige ning esitas ise avalduse, et talle aseesimehe hüvitise maksmine lõpetataks. Kui suur on Klandorfi töötasu Tallinna Soojuses, pole teada. Tema eelkäija Rainer Vakra palk samas ametis oli 4500 eurot kuus. PM