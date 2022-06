Pätsi skulptuuri valmimine lükkub edasi, kuna kiviraiuja kannab vanglakaristust

«Tähtaja pikendamise peamiseks põhjuseks on tekkinud ootamatu erakorraline olukord, kus alltöövõtjana kiviraiumise töid teinud kiviraidur polnud võimeline lepingus ettenähtud tööd enam tegema, kuna viibib kinnipidamisasutuses. Ootamatult kujunenud olukorra lahendamise tegi keeruliseks asjaolu, et antud spetsiifilise töö tegijaid on Eestis vähe,» selgitas Vernik.