Puugihaiguste tõttu on tänavu haiglaravi vajanud pea 20 inimest

Lyme'i tõbi ehk puukborrelioos on tabanud tänavu üle saja inimese, seitsmel juhul on vajatud ka haiglaravi. Sellest raskemat haigust, entsefaliiti, on terviseameti kinnitusel alati vähem haigestutud, kuid arstiabi on sel aastal vajatud ka selle haiguse tõttu.