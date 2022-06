«Meil langesid kõige enam just eesti keele eksami punktid,» tunnistas Tartu Kristjan Jaak Petersoni gümnaasiumi direktor Merike Kaste. «Noored lugesid vähem raamatuid ja silmaringi laiendab ka koolis kohal käimine. Ent tänavune lend on meil olnud kolme aasta jooksul seitse kuud kaugõppel, mõni vaktsineerimata noor isegi kaheksa ja pool kuud. Kirjandi teemad sihtisid seevastu rohkem just kodanikuühiskonda.»