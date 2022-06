Seeder Kallase sõnavõtust: avalike bravuursete väljaütlemistega me kindlasti oma tulemust ei saavuta

Seeder sõnas selle peale, et küll oleks tore, kui oleksid sellised lihtsad lahendused olemas. «Aga selliseid lihtsaid lahendusi ei ole! Eesti julgeoleku tagamine on siiani pikaajaline protsess. Me oleme väga pikalt jõudnud selleni, et me oleksime NATO liikmed ja et meil oleksid liitlaste sõdurid siin,» ütles Seeder.

Ta nentis, et on tõsi, et julgeoleku tagamiseks oleks vaja tunduvalt suurem liitlaste kohaolek, aga sellega tegeletakse: «Selliselt, et seda planeeritakse staapides ja mõeldakse läbi. Mitte aga läbi ajaleheveergude ja mitteavalike avalduste kaudu. Sellist imelahendust ei ole mitte üheski poliitilises kombinatsioonis».

«Kindlasti on ühtede ja teiste poliitikute jaoks riigikaitse küsimused olulised, osad näevad sisejulgeolekut suuremana, teised rahvusvahelist olukorda. See on süsteemne järjepidev ja tasakaalukas tegevus, mida me peame tegema. See ei piirne vaid sellega, et kuidas me siia oleme sattunud, et Lääne-Euroopa mõistaks, kuidas me oleme siin.»

«See on meie ajaloo ja erisuste tutvustamine. See on see töö, mida aastate jooksul Euroopa Parlamendis tegi Tunne Kelam. Nad vaatasid, et kui kaua ja lõputult võib kommunistlikust minevikust rääkida, sest see on ju minevik. Aga täna oleks hea, et meil oleks seal olnud mitu Tunne Kelamit, kes sellega järjepidevalt oleksid tegelenud. Meie ohtu ja geograafilist asukohta Läänele selgitanud.»