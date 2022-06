Kallas välismeediale: NATO praeguste plaanide järgi pühitaks Eesti riik ja kultuur kaardilt

Peaminister Kaja Kallas sõnas Financial Timesile, et praegused NATO kaitseplaanid tähendavad seda, et kui Venemaa peaks Eestit ründama, oleksid kaardilt pühitud nii Eesti kui ka meie kultuur. Plaanid näevad ette, et NATO ei oleks suuteline Eestit esimesest sõjapäevast kaitsma.