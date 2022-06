RIHO ÜHTEGI ⟩ Riigikaitse, vaba tahe ja Kaitseliit

Ohupilt on muutumises ning see sunnib meid pidevalt hindama ja analüüsima Eesti kaitsevõimet. Sõda Ukrainas ning sellega kaasnevad ähvardused Ukrainat toetavate riikide aadressil näitavad, et piirkond, kus me elame, on endiselt ohtlik ning valvsust ja kaitsevõimet ei tohi vähendada. Venemaa võib käituda sedavõrd ettearvamatult, et isegi NATO liikmesus ei anna meile piisavalt julgeolekugarantiisid. NATO liikmena peame arvestama, et meie idanaaber Venemaa on viimasel aastakümnendil NATO taas liigitanud peamiseks vaenlaseks, seetõttu asume me sisuliselt n-ö eesliinil ning satume mis tahes konflikti korral esimesena Venemaa löögi alla. Olles küll NATO liige, ei tohi me unustada, et Põhja-Atlandi lepingus on kollektiivkaitset lubava artikkel 5 kõrval olemas ka artikkel 3, mis räägib liikmesriikide enda kaitsevõimest, mida tuleb säilitada ja arendada.