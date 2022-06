Eesti lühiuudised

Marianne Mikko valiti ÜRO järelevalvekomisjoni liikmeks

Endine Euroopa Parlamendi ja riigikogu liige Marianne Mikko (pildil) valiti 23. juunil ÜRO naisteõiguste konventsiooni (CEDAW) järelevalve komisjoni liikmeks. «Eesti jaoks on see ajalooline esimene kord olla CEDAWi liige. Olen õnnelik, et meie jõupingutused kandsid vilja,» ütles Mikko oma võitu kommenteerides. Mikko nelja-aastane mandaat algab järgmisel aastal. Tema kõrval osutusid valituks veel Kuuba, Uganda, Sri Lanka, Nigeeria, Hispaania, Iisraeli, Egiptuse, Bulgaaria, Aserbaidžaani, Trinidad ja Tobago ning Jaapani esindajad. PM