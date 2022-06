Zelenskõi sõnul saab nädal olema kõigi jaoks väga oluline

«Venemaa tulistas pealinna Kiievi pihta taas rakette. Hommikul. Maailma teine armee saavutas seekord »võiduka võidu« lasteaia ja elumaja üle. Hukkus mees, kes oli kõigest 37-aastane. On haavatuid ja nende hulgas on tüdruk, kelle nimi on Ženja ja ta on seitsmeaastane. Suurtüki- ja miinipildujatuli ei lõpe Harkivi oblastis, Sumõ oblastis ja Donbassis,» rääkis president.

«Okupante tuleb kõigest jõust peksta, et nad ei arvaks, et suudavad kedagi survestada või kuskil kedagi üle mängida. Millest need raketid täna räägivad? Millest räägivad eilsed 62 raketti? Need on Venemaa stiilis ehk eskaleeruda olukorda iga kord, kui rahvusvahelised sündmused toimuvad,» seletas riigipea.