Estonia vraki uurimine jääb rahapuuduse tõttu poolikuks

Arikas meenutas, et kui algne eesmärk oli Discovery dokumentaalsarjas ilmsiks tulnud parema parda vigastuse uurimine, siis uurimise käigus on avastatud nii uusi vigastusi kui ka on avanenud ligipääs autotekile. Ta nentis, et uuringute maht on kasvanud umbes neli-viis korda ning maailmas toimuva tõttu on vahepeal uuring muutunud kallimaks. «Kõiki uuringuid, mida oleme planeerinud, ei ole me valmis lõpuni viima selle rahastusega. Nende hangete jaoks, mida oleme korraldanud ja mis on praegu töös, on meil vahendid olemas, aga edasi on vaja täiendavat rahastust,» sõnas OJK juht.