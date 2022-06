Viimastel nädalatel maakasutust ja metsandust ja põllumajandust ehk nn LULUCFi (Land Use, Land-Use Change and Forestry) sektorit puudutavate tingimuste teemal korduvalt muret avaldanud Eestile jäi soovitud muudatuste asemel Luksemburgis näppu pelk puru.

«Ma arvan, et olukord, kus viimase hetke kokkulepete laua taha läks Eesti poolelt minister [maaeluminister Urmas Kruuse (RE) keskkonnaministri ülesannetes – M. P.], kes teemaga igapäevaselt ei tegelenud, peegeldus ka nendes kokkulepetes,» kritiseeris endine keskkonnaminister Tõnis Mölder (KE). «Neis kohtades, kus ma oleks oodanud Eesti positsioonidelt paremat tulemust, edu me ei saavutanud.»