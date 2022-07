Haigekassa kinnitas kahe kuuga neli vaktsiinikahju juhtumit

Haigekassa finantsosakonna juhi Riho Peegi sõnul on nelja taotluse puhul tehtud juba ka väljamaksed. «Oleme vaktsiinikindlustuse fondist väljamakseid teinud 8000 euro eest ning väljamakse suurus on kõigi puhul olnud 2000 eurot,» lisas Peek.

Vaktsiinikindlustuse fondi projektijuht Reili Kaber rääkis, et hüvitisest maksmise keeldumise otsus on seni tehtud 175 taotluse puhul. «Peamiselt pöörduvad inimesed haigekassasse tervisehädadega, mis on seotud hingamisraskuste, kiirenenud pulsi või liikumise- ja liigesevaludega. Kaebuste hulka kuuluvad ka infarkt, peapööritus ja tasakaaluhäired. On ka nahalööbeid, sügelust ja jalgade paistetusi, trombe,» lisas Kaber.