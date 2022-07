Kõlvart: kui Tallinna haigla kompensatsioonis ühist arusaama ei teki, läheme kohtusse

Eile kirjutas Postimees, et valitsus kaotab rahastuse kolme suurprojekti tagant, nende seas ka rajatavalt Tallinna haiglalt. Kõlvarti sõnul sai ta sellest teada meedia vahendusel ning selliseks stsenaariumiks nad valmis ei olnud.

Kõlvart nentis pressikonverentsil, et linnaga haigla rahastuse kaotamist ei arutatud: «Selline halduskultuur, avaliku sektori käitumisviis, tekitab muidugi küsimusi. Kuidas sellise olulise otsuse puhul on võimalik otsustada nii, et partner ei ole üldse teadlik?» Valitsuse argumentidega tutvus linn tema sõnul eilse valitsuse pressikonverentsi vahendusel. «Keegi arvab, et haigla pole läbi mõeldud - kas keegi on vaadanud ka 3 aastat tagasi valminud dokumenti Tallinna haigla arengukavast?»

Tallinna Haigla eskiis. Foto: ConArte OÜ

«Tallinna haigla on Tallinna haigla ainult nimetuse järgi,» lausus Kõlvart. «Tegu on üleriigilise tähtsusega projektiga ja ainult teeninduspiirkond on kolmandik Eesti elanikkonnast. Jutt ei ole sellest, et haiglat on linnavalitsusele ja Tallinna linnale vaja, seda on vaja riigile,» usub ta.

Kõlvarti sõnul tuleb nüüd igaljuhul lahendada amortiseerunud hoonete probleem. «Reaalsus on see, et 7-8 aasta pärast ei suudeta Tallinna haiglate hoonetes teenuseid pakkuda,» lausus ta.

Võimalus kohtuteeks