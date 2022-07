Kotkapoja haljasalal avati Kristiine linnaosa esimene purskkaev

Purskkaevu avanud abilinnapea Andrei Novikov märkis, et linna eesmärgiks on arendada suurte parkide kõrval ka väiksemaid, eeskätt kohalikele kogukondadele suunatud haljasalasid. «Rohelise pealinnana soovime, et inimestel oleks ka linnas rohkesti võimalusi kvaliteetaja veetmiseks roheluses ja tervistavateks tegevusteks värskes õhus. Kotkapoja haljasala on osaks paljude inimeste igapäevasest teekonnast ja koos uue purskkaevuga pakub see meeldivat puhkehetke kõigile,» ütles Novikov.