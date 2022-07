Eesti tippadvokaadid kaitsevad USA-le väljaandmist ootavat ukrainlast

Ameerika Ühendriikide võimud süüdistavad Romanjukki kuritegeliku kokkuleppe sõlmimises Connecticuti osariigis salakaubaveoks USAst Venemaale. USA võimud on andnud Eestile juhtumi kohta napilt infot, teada on, et menetlus puudutab kahesuguse kasutusega kaupa. Tegemist on väga laia kaupade ringiga, mida saab kasutada nii tsiviil- kui ka sõjalisel otstarbel. Kahesuguse kasutusega kaupade alla käib ka näiteks tarkvara.