Everestil käinud eestlanna sihib maailma ohtlikema mäe tippu

Mullu esimese Eesti naisena Mount Everesti (Džomolungma) tipus käinud Krisli Melesk viibib mitmendat nädalat Pakistanis ning ootab sobivat ilma, et saavutada uus eesmärk: tõusta Everesti järel maailma teise (8611 m) mäe K2 tippu. Tegu on raskesti ligipääsetava, jäise ja kaljuse ning seetõttu äärmiselt ohtliku mäetipuga, mille vallutamine pole jõukohane mitte igale mägironijale. Ainsa eestlasena on K2 tipus käinud Andras Kaasik 2018. aastal.