Transpordiamet otsib Tallinna ja Tartu ühise liikuvusteenuse arendajat

Teenus hõlmaks nii sõiduplaneerimist kui kogu sõidu eest korraga maksmise võimalust, vahendas Pealinn. Platvormile on kavas koondada ühistranspordi võimalused, mikromobiilsus, taksod ning isejuhtivad sõidukid, selgub hanketeatest.

Teeenuse arendamise ajendiks on Tallinna kasvava elanikkonnaga kaasnev autode arvu ja autosõitude osakaalu kasv reisimises. 2021. aastal liikus linna transpordiameti andmeil töö ja kodu vahet autoga 48 protsenti Tallinnas töötajatest, 2000. aastal oli see osakaal aga tunduvalt väiksem, 34 protsenti. Ühissõidukiga sõitjate osakaal on samal ajal langenud 50 protsendilt 27 protsendile.