FILM ⟩ Veel kiirem, veel uljam, veel haaravam, veel võimsam, veel romantilisem

Mitte ükski film ei ole tõenäoliselt mõjutanud rohkem värbamist Ameerika Ühendriikide õhuväkke ja merelennuväkke kui «Top Gun», sest tipptehnoloogia, kiirused, märul, romantika ning Tom Cruise’i mängitud leitnant Pete «Maverick» Mitchell ja tema kamraadid on nii lahedad. Sajad noored ameeriklased said emotsionaalse tõuke õhuväega ühinemiseks. Alahinnata ei saa ka ameeriklaste loomuomast armastust kangelaslugude ja isepäiste sangarite vastu, sest see on ameeriklastel geenides. Top Guni filmimuusika on saanud üheks maailma populaarseimaks filmiheliribaks. 2015. aastal valis Ameerika Ühendriikide Kongressi raamatukogu selle säilitamiseks, sest see on «kultuuriliselt, ajalooliselt või esteetiliselt oluline». 6. mail 1986 esilinastunud filmist «Top Gun» sai hoolimata filmikriitikute esialgsest kriitikast tohutu kassahitt ja see teenis 357 miljonit dollarit, võrreldes 15 miljoni dollarilise eelarvega. Muidugi ei ole ameeriklased midagi juhuse hooleks jätnud ja seepärast oli ühe Pentagoni allasutuse vastutusala Hollywoodi filmitööstusega koostöös, mis algas loomulikult käsikirjade läbilugemisest. USA merevägi võimaldas filmimiseks mitu lennukit F-14 Tomcat («Kõuts») hävitajate eskadrillist VF-51 Screaming Eagles. Kaadrid lennukikandjatest filmiti USS Enterprise'i pardal, näidates F-14 eskadrillide VF-114 Aardvarksi ja VF-213 Black Lionsi lennukeid. Väljamõeldud vaenlase lennukit MiG-28 kujutas Northrop F-5. Muidugi pidid produtsendid ja režissöör Tony Scott Pentagonile maksma, aga USA kaitseministeeriumi heakskiidu ja toetuseta ei oleks seda filmi sündinud. Tundus, et 36 aastat hiljem sellele kinoklassikale järge teha on võimatu missioon, aga paljud kriitikud peavad «Top Gun: Mavericki» isegi esimesest filmist paremaks. Muidugi tuleb filme vaadata nende ajas, aga tõsiasi, et 27. mail esilinastunud «Top Gun: Maverick» on teeninud juba üle 1,1 miljardi dollari, olles 2022. aasta enim tulu teeninud film ja Tom Cruise'i karjääri kõige rohkem tulu teeninud film, kõneleb ise enda eest. Võtted tehti lennukikandja USS Abraham Lincolni pardal Norfolkis ja USS Theodore Roosevelti pardal North Islandil. Võteteks kasuti enam kui 20 F/A-18E/F Super Hornetit. Väljamõeldud Darkstari lennuk, mille testpiloot Mavericki filmi alguses on, kavandati Lockheed Martini inseneride abiga ja ehitati lennuki täismahus makett. Lockheed on eitanud, nagu oleks Darkstar seotud mehitamata Lockheedi mudeliga. Töötava F-14 Tomcati leidmine, millega Maverick esimeses Top Gunis kangelastegusid sooritas, oli keeruline, sest F-14 ei ole enam USAs teenistuses ega lenda. Vähemalt kuus F-14 Tomcati lendavad ja on relvastuses Iraani õhuväes, kuid arusaadavalt ei saanud filmitegijad neid kasutada. Kasutati üht San Diego õhu- ja kosmosemuuseumi museaali F-14A. Vastane on fiktiivne, kuid mõlemas filmis on viide Iraanile, sest Iraani relvastuses on nii F14 kui ka Northrop F-5. Iraan on ostnud lennukeid Hiinalt ja Venemaalt ning vastase viienda põlvkonna hävitajana võib ette kujutada SU-57. Kui lisada veel tuumarelva ehitamise ülikaitstud maa-alune rajatis, siis on otsad koos. Filmi üks produtsente, Tom Cruise tegi noortele näitlejatele kolmekuulise koolituse eesmärgiga harjutada neid lendavate rollide, vigurlennu ja suurte ülekoormustega. Filmis on magusaid nostalgilisi viiteid esimesele Top Gunile ja film teeb üliemotsionaalse kummarduse kõrivähki põdevale Val Kilmerile, kes mängib vähi tõttu kõnevõime kaotanud admiral Tom «Iceman» Kazanskyt. Peategelane, kolmekümne aasta jooksul kapteni auastmeni jõudnud isepäine piloot Maverick tõestab droonide võidukäiku uskuvale kontradmiralile Chester «Hammer» Cainile (Ed Harris), et inimese aeg sõjalennukite kokpitis ei ole veel ümber. See on võimas film. Film tõstab kilbile igavikulised, igale sõdurile olulised väärtused, nagu kohusetunne, ausus, vaprus, seltsimehelikkus. Tõenäoliselt ei ole USA õhuväel ja merelennuväel järgmistel aastatel värbamisega suurt muret.