Laura (nimi muudetud nagu ka teistel kannatanutel) läks 12-aastaselt tantsutrenni, kus juhendajad olid 20ndates eluaastates. Üks treeneritest, 19-aastane noormees, kes oli õpilastele suurem autoriteet, hakkas Laura sõnul talle üsna pea rohkem tähelepanu pöörama ja neist said sõbrad. Esmalt tundus see tüdrukule tore, kuid varsti algasid seksuaalsed naljad tema keha kohta. «Alguses tundus see rõve, kuid hiljem sain aru, et olen – küll vastumeelselt – olukorras, kus ta on mulle väga lähedaseks muutunud. Ma ei oska seda selgitada, aga tundus, et kui ta minust juba midagi seksuaalselt arvab, siis järelikult ta teab minust kõike,» rääkis Laura.