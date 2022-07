Sergo kiri rindelt

Paari päeva eest sain Sergolt kirja. P ä r i s kirja: ümbrikus, margid ja templid peal. Käsitsi kirjutatud. Saaja aadress ja saatja aadress. Loen, mõtlen. Kirjutan Sergole sõnumi ja pakun välja mõtte, et aeg-ajalt võiks tema kirjutatu päevikusse jõuda. Sergo helistab mulle. Räägime üle tunni aja. Ta on minu plaaniga päri, aga see polegi peamine jututeema.