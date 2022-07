Solman: narvalastega tuleb tankimonumendist rääkida selgelt

Isamaasse kuuluva Solmani sõnul on läände suunatud toruga tank ja punamõrtsukate nimedega tänavad või kohanimed eesti rahva vanad haavad ja enne nad ei parane, kui see väärtuskonflikt on targalt ära lahendatud.

«Ehk juhime väärtuskonflikti õigesse vakku, mitte ei varja või ei peida seda kalevi alla. See on vajalik, sest väärtuskonflikt on olemas. Mööda vaatamine ei aita,» kirjutas Solman sotsiaalmeedias.

Tema sõnul tuleb narvalastega tankimonumendist rääkida selgelt ja lihtsalt, samal ajal nimetades asju õigete nimedega. «See on just see, mille Narva linnavõimud kahjuks tegemata on jätnud.

Punaarmee vallutas Narva fašistlikust okupatsioonist, et asendada see kommunistliku okupatsiooniga. Nagu me ei püstita ülistavaid monumente fašistidest okupantidele ja veel vähem nende sõjatehnikale, ei pea Eesti pinnal püsima kommunistidest okupante ja nende sõjatehnikat ülistavad monumendid,» ütles Solman.

Tema sõnul on ta üsna veendunud, et Eestis ei leidu inimest, kellele tuleks pähe tähistada 1941. aasta 17. augustit kui Narva kommunistlikust okupatsioonist vabastamise aastapäeva, aga kellelgi tuleb pähe tähistada 26. juulit 1944 kui fašistlikust okupatsioonist vabastamise aastapäeva.