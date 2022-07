Eesti saadab Ukrainasse uue kaitseatašee

Eesti on Venemaa rünnaku alla sattunud Ukraina suurimaid toetajaid ning kaitseministeeriumi pressiesindaja Kai Simsoni sõnul peavad kaitseministeerium ja kaitsevägi igati vajalikuks Ukrainasse akrediteeritud kaitse­atašeed ja abiatašeed. Saatkonnas Kiievis teenib kaitseatašee abina kolonelleitnant Andris Sprivul. Tegemist on ainsa Eesti saatkonnaga, kus on lisaks atašeele ametis ka abiatašee.