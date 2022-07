FOTOD ⟩ Järgmisel nädalal väisab Eestit kümme kruiisilaeva

Ainuüksi teisipäeval saabub neli laeva. Esiteks jõuab Vanasadama kai äärde Bahama lipu all seilav Norwegian Dawn, mille ristiema on Kim Cattrall, kes mängis teleseriaalis «Sex and the City» Samantha Jonesi.

Norwegian Dawn Foto: GARY CAMERON/REUTERS/Scanpix Baltics

Norwegian Dawn on 294 meetrit pikk ja mahutab lisaks 2340 reisijale ka 1032 meeskonnaliiget. 450 miljoni dollari eest ehitatud laeval on 15 tekki. Laeva imposantsed mõõtmed kutsusidki eelmise aasta detsembris Floridas asuvas Key Westis esile protestid. Nimelt on kohalikud elanikud hiigellaevade sildumise vastu, sest need on sealse sadama ja madala kanali jaoks lihtsalt liiga suured ning keerutavad põhjast üles muda, mis mitte ainult et halvendab veekvaliteeti, vaid mõjub ka korallidele laastavalt. Liiatigi ei soovi kohalikud linnas korraga näha rohkem kui 1500 kruiisituristi. Eestisse saabub Norwegian Dawn Gotlandilt ja suundub edasi Klaipėdasse.

Teisipäeval jõuab Vanasadamasse ka Panama lipu all seilav 333 meetri pikkune alus Preziosa, mis viibib nädalasel ringreisil alguse ja lõpuga Kielis. Tallinn on reisi esimene peatuspaik. Kolmapäeva õhtul võtab alus kursi Helsingile. 550 miljonit dollarise ehitusmaksumusega Preziosa on 66 meetrit kõrge ning selle 18 tekist 13 on reisijate käsutuses.

Foto: FRANK PERRY / AFP/Scanpix Baltics

Kolmanda laevana on teisipäeval graafikus Vasco da Gama. 219-meetrine Madeira lipu all seilav alus saabub Kotkast ja võtab õhtul kursi Turule. Enda nime sai laev Portugali maadeavastajalt Vasco da Gamalt, kes jõudis esimese eurooplasena meritsi Indiasse.