Ott Tänaku kiivri eest pakuti heategevuslikul oksjonil 13 000 eurot

«Tänavu täitub meil Betsafe'iga viis aastat koostööd ning otsustasime, et tavapärase kampaania asemel teeme üheskoos midagi, millest võidavad eelkõige need, kes abikätt väga vajavad ja ootavad. Oleme annetanud minu Rally Estonia sõidukiivri Vähiravifondile Kingitud Elu, kes korraldas heategevusliku oksjoni, mille kogu tulu läheb vähiga võitlevate inimeste abistamiseks,» ütles Ott Tänak.

Vähki diagnoositakse Eestis jätkuvalt palju, mistõttu on paljudel eestimaalastel rääkida mõni lugu, kus üheks peategelaseks on vähk ja sellega kaasnev tohutu võitlus. Moodsad ravimid muutuvad küll järjest efektiivsemaks, kuid paraku ka kallimaks ning seetõttu ei ole abi abivajajatele alati garanteeritud. Haigekassal on oma valemid otsustamaks, milline ravi või ravim riikliku kindlustuskaitse alla mahub, kuid mitmed uued ravimid jäävad soodustuse alt välja.

«Võitlus vähiga on äärmiselt raske, keeruline ja pikaajaline protsess, mis nõuab tohutut pingutust nii patsiendilt kui ka tema lähedastelt. Sealjuures mängib väga olulist rolli ka inimest ümbritsev tugisüsteem. Vähiravifond Kingitud Elu on viimaseks lootuskiireks paljudele neile, keda üldine meditsiinisüsteem enam aidata ei saa. Oma 8 tegevusaasta jooksul on fondist abi saanud üle 1500 Eesti pere, mis näitab, kui oluline ja vajalik on nende tegevus,» lisas Tänak.