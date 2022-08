Venemaa labane ja õelutsev rünnak Kaja Kallase vastu

Välisministeeriumi kantsler Jonatan Vseviov ütles eile nende sõnade peale Kuku raadio saates «Sihik»: «Muidugi on need oma otsekoheses jõhkruses vulgaarsed ja tuletavad järjekordselt meelde seda, kuidas Moskvas mõeldakse, kui meie peale mõeldakse.» Vseviovi sõnul on selline ütlus levinud väljend Venemaa vanglažargoonis, mida sealsed miilitsad-politseinikud kasutasid kurjategijaid vabaduses kohates. Kantsler ei pidanud vajalikuks Medvedevi sõnadele ametlikult reageerida.