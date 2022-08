Riigisekretär Raigile: oleme valmis võtma tanki sõjamuuseumisse hoiule

Peterkopi kiri täispikkuses

Vastuseks meie eilsele telefonivestlusele ja teie soovile saada ülevaade valitsuse otsustest ja seisukohtadest kirjalikult vastan järgmist. Venemaa agressioon ja sõjategevus Ukraina vastu on pingestanud olukorda Eestis paiknevate Nõukogude Liidu okupatsioonisümbolitega sõjahaudade ja mälestusmärkide ümber.

«Alates 4. märtsist on üle Eesti toimunud sõjahaudade ja mälestusmärkide juures mitmeid õigusrikkumisi. Aprillis registreeris Politsei- ja Piirivalveamet kuus, mais kaheksa, juunis ühe ja juulis kaks punamonumentidega seotud rikkumist. Kaitsepolitseiamet juhtis juba 2019/2020 aastaraamatus avalikult tähelepanu, et Venemaa jaoks on Nõukogude Liidu ja Venemaa mälestusmärgid vahendiks pingete loomisel.

Vabariigi Valitsuse 9. juuni otsusest lähtuvalt moodustas Riigikantselei 30. juunil töörühma, mille ülesanne on korraldada avalikus ruumis asuvate okupatsioonivõimu sümbolitega hauatähiste ja mälestusmärkide eemaldamine ning vajadusel nende asendamine neutraalsete tähistega. Pärast riigisekretäri ettekannet töörühma eesmärkidest kiitis Vabariigi Valitsus 14. juulil täiendavalt heaks okupatsioonivõimu sümbolitega monumentide avalikust ruumist eemaldamise ja vajaduse asendada okupatsioonisümbolid sõjahaudadel neutraalsete hauatähistega, ja seda üle kogu Eesti. Selleks nägi Riigikantselei juhitav töörühm vajaduse koostööks kohaliku omavalitsuse üksustega.

Augusti alguseks pingestus olukord sedavõrd, et 2. augustil Auvere elektrijaama juures punaarmee haubitsa teisaldamiseks kasutatud ekskavaator süüdati järgneval ööl. Narvas paikneva monumendi «Tank» juurde kogunes 3. augustil enam kui sada inimest ja sellest alates on monumendi juures järjepidevalt viibinud minimaalselt paarkümmend inimest. Seoses punamonumentide teisaldamisega on Ida-Virumaal tekkinud oht avalikule korrale ning sellise ohu tõrjumiseks on vajalik rakendada tõhusaid meetmeid.

Sellest johtuvalt andis Vabariigi Valitsus 4. augustil Riigikantseleile ülesande esitada asjaomaste asutustega tegevuskava Narva sümbolväärtusega punamonumentide eemaldamiseks esimesel võimalusel. Valitsuse otsuste selgitamiseks kohtus peaminister Kaja Kallas 8. augustil Narva linna esindajatega. Samal päeval teavitas Narva linnavalitsus valmisolekust teisaldada avalikust ruumist ühe Narva punamonumentidest, monumendil «Tank» paikneva tanki T-34.

Käesolevaga kinnitan peaminister Kaja Kallase esmaspäeval, 8. augustil Narva linna juhtidele ja Eesti avalikkusele öeldut, et riigi ülesanne on tagada avalik kord ja ohu korral peab riik sekkuma. Õiguslik alus selleks tuleb korrakaitseseadusest. Samuti kinnitan, et riik on valmis toetama Narva linna punamonumentide eemaldamisel lähtudes ootusest, et see toimub lähinädala jooksul ning viisil, mis välistab monumentide edasise pingete põhjustamise Narvas. Riigikantselei ja teised asjaomased asutused on valmis sellisel juhul Narva linna igakülgselt toetama, sealhulgas võtma monumendil «Tank» paikneva tanki T-34 Eesti Sõjamuuseumis hoiule.