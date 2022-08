Kaljurand kritiseerib: selle asemel, et Narva võime õõnestada ja kahtluse alla seada, peaks valitsus neid igakülgselt abistama

Kaljurand loodab, et kõik saavad aru, et enam või vähem kriitilised ajad järgnevad ka päevale, mil tank viiakse ära, seega on Eesti riigi huvides, et keerulisel ajal oleks Narvas inimene, kes ajab Eesti asja ja keda kuulavad ning usaldavad narvakad. «See inimene on Katri, kes teeb oma tööd südamega ning on pälvinud narvakate lugupidamise. Eesti riigi huvides ei ole see, et Katri astuks tagasi või sunnitaks tagasi astuma ja Narva kukuks tagasi sinnna, kus ta oli aastakümneid. See ei ole ka Narva huvides.»