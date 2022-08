Politseijuht Elmar Vaher politseioperatsioonist Narvas: kõik läks väga hästi

Ta nentis, et politsei sai tanki teisaldamise ettevalmistusteks piisavalt aega. «Olime valmis seda tegevust läbi viima juba nädal aega varem,» kinnitas politseijuht. Vastates küsimusele, kas politsei oli kaasatud ka valitsuse otsustusprotsessi, ütles ta, et politsei ei tegele poliitikaga – nii politsei kui ka kaitsepolitsei roll on anda valitsusele olukorrast ülevaade. «Ütlesin ka poliitikutele, et öelge aeg, öelge eesmärk, andke ajaline raam, ja seda nad ka tegid, jättes meile piisavalt aega ettevalmistusteks. Valitsus ei öelnud, kuidas teha, anti lihtsalt teada, et nüüd.»