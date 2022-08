Luubi all ⟩ Raul Kirjanen: tundub, et kõik eestlased on saanud metsateadlaseks

​ Kas see tuleb teile üllatusena, et teie ja teiega seotud ettevõtted teevad teist Eestimaa suurima maaomaniku?

Graanul Mets on grupina Eesti üks suurimaid maaomanikke, meil on selle struktuuri ettevõtetes ka mitu kaasomanikku. Graanul Metsas on mul samuti kaks kaasomanikku, seega minu enda roll on selles vaates natuke ülehinnatud.