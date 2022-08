Solman: vaid pehmete meelitustega lõimumisel edu ei saavuta

Pikaajaline eesmärk on Solmani sõnul eestikeelsele haridusele üleminek, et vältida muuhulgas edaspidi segregatsiooni tööturul. Segregatsiooni põhipõhjuseks tööturul on just kehv riigikeeleoskus, mistõttu päevapealt Narvas midagi ei muutu, aga püüda tuleb. «Just seetõttu ongi meil kujunenud linnaosad, kus koos elanike kehvema keeleoskusega kaasnevad kehvemad töökohad, nigelamad palgad, kehvemad elamistingimused, paraku ka suurem kuritegevus. Koolilõpetajate konkurentsivõime tagamiseks edasiõppes ja töökarjääris peab areng olema operatiivsem ning eelnevaga võrreldes on tarvis vene kooli eestistamisele lisaks toetada eesti kooli, millele järjest tugevneb posiitiivne surve venekeelsetest kodudest pärit õpilaste poolt, kes otsivad paremaid võimalusi tulevikuks. Küll aga oleks vale suurendada vene keelde tõlkimist ning nõuda töötajatelt vene keele oskust seetõttu, et osa uusisserännanud ning hiljem ka siin sündinud rahvast ei soovi riigikeelt ära õppida,» märkis Solman.

Narva vanem elanikkond on Solmani ilmavaateliste arusaamade ja hoiakutega keskmise eestlase omadest erinev – päris suur osa narvakatest ei ole ka kursis linna lähiajaloo ja sealsete stalininlike repressioonidega ega huvitu sellest. «Ühine arusaam asjadest algab juurte tundmisest. Narva tegelikku ajalugu tuleb senisest jõudsamalt selgitada, et linnaelanikud teaksid, kuidas mõne sõjajärgse aastaga muutus eestikeelne linn venekeelseks, selle juhtideks said muulased ning eestlasi seal praktiliselt enam polnudki,» rääkis Solman.

Ka igasugune töö noorte suunal, loomeinkubaatori toetamine, Vaba Lava tegevuste toetamine, sart-upide, tööstusparkide ja loomelinnakute tekkele õla alla panek on Solmani sõnul edaspidi võti hästi lõimunud narvakatele. «Vanematel inimestel, kel elu juba sisse seatud ning veendumused-hoiakud välja kujunenud, on lõimumisprotsess hulga keerulisem. Samas on viimaste kuude ja päevade poliitilised murrangud mõjutanud ka neid. Seda võimaluste akent tuleb ära kasutada, pakkuda inimestele uusi võimalusi Eestis ja eestikeelses maailmas nii keelekursuste, -kohvikute ja kultuuriklubide kaudu, kui ka isiklike kontaktide ja kultuuriürituste kaudu Narvas. Siin hakkab ükskõiksuse jää juba murduma, sest iga aastaga kasvab osalejate arv,» ütles Solman.