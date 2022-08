Zelenskõi: Ukraina hoiatas maailma liidreid Venemaa selle nädala plaanide eest

«Kõiki Ukraina partnereid teavitati sellest, milleks terroririik võib sel nädalal valmistuda. Rääkisin täna Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroniga kõigist ohtudest. Kõigest sellest on informeeritud ka Türgi presidenti Erdoğani ja ka ÜRO peasekretäri. Nemad ja teised maailma liidrid saavad kõigest aru. Nad saavad aru, mida okupandid teevad ja millega see ähvardab. Ja saavad aru, et Ukraina ei kavatse seda kannatada,» ütles president.