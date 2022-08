PILDID ⟩ Lõuna-Koreasse õppima suunduv eestlane: närv on sees – kolin ju maailma teise otsa

Korea ülikooli õppima mineval Türkil on aastaid olnud mõte minna Lõuna-Koreasse õppima. «See on mu unistus ja kuna ma olen aastaid tundnud huvi korea keele ja kultuuri vastu, siis tundus mitte otseselt loogiline valik, vaid tore mõte, et sinna edasi õppima minna,» rääkis neiu.