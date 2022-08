RAAMAT ⟩ Helge graafiline romaan süngest ajast ja julmast ülekohtust

Teiseks võtmetegelaseks on isa õde tädi Petronele, kes on suur Jaapani huviline ja jagab vennalastega haikusid, origami-lindude voltimist ja taiko trummide rütmi. Siberi haiku on sõnastatud ja joonistatud ihalus hea ja helge järele. Lapsed tajuvad õudust ja troostitut ülekohut, ent samas aitab fantaasiamaailm neil inimlikkuse ning lootuse säilitada.

Kolmerealisse haikusse vormub lakooniline lootus. See on raamat inimlikkusest ja inimeseks olemisest, mis siis, et mõned tegelased ei ole kindlasti head inimesed.

Jurga Vilė ja Lina Itagaki loodud maailm on valus, aga siiski helge, sest nad jutustavad natuke oma isiklikku perekonnalugu ka. See on otsapidi ka meie lugu, sest Eestis ei ole perekonda, keda ei oleks stalinistlikud kuritööd või sõda jäiselt puudutanud.

Ometi läks meil hästi, oleme nüüd vabad ja rahvana ei ole me kunagi nii hästi elanud kui praegu. Loodetavasti on helge ka kõigi ukraina laste tulevik või neil vähemalt on tulevik.

Hea uudis on see, et Jurga Vilė ja Lina Itagaki teevad juba palju auhindu võitnud koomiksiraamatu põhjal animatsiooni.

Jurga Vilė ja Lina Itagaki