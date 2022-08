LÄÄNEMERI ⟩ Venemaa Balti laevastiku nigel väljavaade kolmest mereväebaasist

Allveetõrje

Venemaa Balti laevastiku peamine allveetõrjevõime põhineb nimetatud kahel Neustrašimõi-klassi fregatil ning neljal Stereguštši-klassi fregatil. Lisaks on Venemaa Balti laevastikul kuus Saksa DVs ehitatud Parchim-II-klassi allveetõrjelaeva, mida saab kasutada peamiselt kaldalähedastes piirkondades ning nende rolliks Läänemerel on ennekõike Kroonlinna ning Baltiiski mereväebaaside kaitse.

Läänemere-äärsetel NATO riikidel puuduvad erinevalt Balti laevastikust spetsialiseerunud (monofunktsionaalsed) allveetõrjelaevad (erand on Poola mereväe Grisha-klassil baseeruv korvett Kaszub). Tegemist on ajaloolise iseärasusega, kuna lääneriigid on eelistanud erinevalt Nõukogude Liidust suurematele sõjalaevadele sisseehitatud allveetõrjevõimet ega ole näinud vajadust eraldiseisvate, kitsalt allveetõrjele spetsialiseerunud aluste järele.

Läänemere-äärsete NATO riikide allveetõrjevõimekusega fregattide ja korvettide sensorid on reeglina uuemad ja paremini integreeritud, võrreldes Venemaa Balti laevastiku Nõukogude Liidu aegsete analoogidega. Allveelaevatõrje võimekusega aluste arv Läänemerel on NATO kasuks 16 vs. 12. Kui võtta arvesse ka allveelaevad, siis 25 vs. 13.