Tunnistaja: Repsi autojuht nurises pidevalt pikkade tööpäevade üle

Aastatel 2017–2020 ministeeriumi personaliosakonda juhtinud Piheli sõnul on Repsi endine autojuht Urmas Koovit jutukas härrasmees ja rääkis ministeeriumi töötajatele avalikult, et peab tegema asju, mis pole tema ametiülesanne.

«Majas liikusid jutud ja see oli üldteada, kui palju pidi autojuht ministri lastega sõidutamisega tegelema. Töölepingu järgi ega ühegi eeskirja järgi ei olnud see tema ülesanne. Selliseid ülesandeid ei saa ju panna, see ei tulene autojuhi töö eesmärgist, et ta tegeleks ministri lastega,» rääkis Pihel.