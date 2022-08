VIDEO ⟩ Irene Käosaar: nooremad Narva linnavolinikud siiski oskavad eesti keelt

Käosaar rääkis, et võimalused eesti keele õppimiseks on Narvas olemas. «Seda võin ma küll kinnitada, et riik on viimastel aastatel panustanud täiskasvanute keeleõppesse väga palju. Me avasime 2019. aastal ju eesti keele majad Narvas ja Tallinnas. Meil on Narvas suurepärased ruumid, meil on suurepärased õpetajad – nii et võimalused on olemas.» Ta selgitas, et seoses Ukraina põgenike tulekuga on võimaluste arv veelgi suurenenud.