Keskkonnaameti kliima- ja kiirgusosakonna juhataja Ilmar Puskar kinnitas Postimehele, et ükskõik mis ka Ukraina tuumajaamades ei juhtu, saab Eesti rahvusvaheliste kanalite kaudu sellest kohe teada. «Igasugustest tuumajaamades toimuvatest intsidentidest saab keskkonnaamet teada Rahvusvahelise Aatomienergiaagentuuri vastava infovahetusplatvormi USIE (Unified System of Information Exchange in Incidents and Emergencies) kaudu ja läbi Euroopa Komisjoni analoogse platvormi ECURIE (European Community Urgent Radiological Information Exchange),» selgitas Puskar. Kui midagi peaks juhtuma, saadakse teateid ka otse Ukraina vastavatelt ametkondadelt.