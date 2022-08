Gorbatšov 2001. aastal Postimehele: praegu ma austan Putinit rohkem kui siis, kui ta valiti

Gorbatšovi sõnul nägi ta Balti riikide liidust lahku löömist ette

Endine Nõukogude Liidu riigipea tunnistas, et enne kui liiduvabariigid end iseseisvaks kuulutasid, et Balti riigid on teel liidust lahkumisele. «Ma arvan, et see oli juba 1990. aasta lähedal. 1989. lõpp, 1990. algus,» märkis ta.

Mille põhjal? «Nende poliitiliste voolude põhjal, mis Baltimaades tekkisid. Sest enamik NSV Liidu vabariike ju ei kavatsenud ära minna, aga Baltimaad, see on eriline juhtum. Baltimaade NSV Liiduga liitumine - no me teame ju küll, kuidas see käis,» sõnas Gorbatšov.

«Alguses seadsid ju ka Balti riigid küsimuse majanduslikust iseseisvusest, nad arvasid, et nad suudavad üksi paremini töötada ja paremaid tulemusi saada - ning neil oli alust nii arvata,» tõdes Gorbatšov, lisades, et baltlased, kellega tema toona kohtus, ei mõelnud elust väljaspool NSV Liitu.

Liidu lagunemine mõjutas kogu maailma

Gorbatšov lisas, et algatatud perestroika-reformide mõju oli laialdane, alates liidust endast kuni Lääne-Euroopa ja kogu maailmani.

«Avanesid võimalused koostööks eri maade, eri süsteemide vahel maailma päästmise nimel. See on hävitamatu, mida keegi ka ei teeks. Aga muidu - oli maid, mis olid selleks valmis, näiteks Kesk- ja Ida-Euroopas või Baltikumis. Neil oli lihtsam,» kommenteeris ta, lisades, et üle poole 21. sajandi alguses juhtunust on seotud liidu lagunemisega.

«Sest see oli ikkagi üks maa, üks majandus, väga koopereerunud, integreerunud rohkem kui Euroopa Liit. Ja see kõik kukkus kokku.»

Ajakirjaniku küsimusele võimalike sarnasuste kohta Gorbatšovi ja Putini vahel, jäi poliitik kidakeelseks: «Ma ei analüüsi seda. Ma arvan, et tema ei püüa minuga sarnaneda, mina temaga ka mitte.»