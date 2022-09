Kas riik laseb kaevanduse arendajal Paasi küla rahva huvidest üle sõita?

Üleeile hilisõhtusse veninud koosoleku alguses kulus umbes pool tundi sellele, et selgitada, miks juhtekspert ei nõustu muutma päevakorda ja lisama sinna ühe punktina just rahva saadetud küsimustele vastamist. Tagatipuks hoopis vaigistati konkreetse ettepaneku tegija mikrofon. Inimene osales koosolekul veebi vahendusel.

Arutelu modereerinud Siim Roode põhjendas, et koosoleku ajaraamiks on arvestatud kaks tundi, ning sai rahvalt pahandada, et talitab nii, nagu talle selle töö usaldanud arendaja soovib, ehk teisisõnu erapoolikult. «Kas vastab tõele, et teid on kriminaalkorras karistatud?» jõudis üks kohalolnutest Roodet arutelu keskel tagatipuks salvata. Mees tunnistas, et fakt vastab tõele.