ELU ⟩ Nahkhiiremees kõnnib ringi pimedas linnas

Doktorikraadiga nahkhiireteadlasele Matti Masingule pole kunagi mõtet helistada enne kella nelja pärastlõunal. Masing elab nagu nahkhiir, kelle toimetamisi ta on uurinud juba pool sajandit: ärkab veidi enne päikseloojangut ja kobib magama alles koidiku eel. Käesoleva suve on nahkhiirte elu kaardistav teadur veetnud suuresti mööda öist Tallinna kõndides; ainuüksi Aegna saarel veetis ta terve nädala. Nüüd, kella kaheksa paiku õhtul – siis, kui näljased nahktiivulised hakkavad end putukajahile minekuks sirutama – on väsimus välja puhatud ja aeg võtta veidi hommikueinet.